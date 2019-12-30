Маркевич советует “Шахтеру” отпустить Тайсона

Известный тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о капитане “Шахтера” Тайсона. Сообщает сайт EURO.com.ua

– С Тайсоном вы знакомы уже почти 10 лет. Как он в 2010-м оказался в “Металлисте”?

– Просмотром бразильским футболистов занимался селекционный отдел клуба во главе с Евгением Красниковым. Я и не знаю точного количества футболистов, которые прошли через это сито отбора. Мне показывали четыре-пять лучших игроков из всего списка, которое соответствовали моим критериям. Но когда я увидел Тайсона в деле, сразу дал добро на его приобретение. Меня подкупила скорость и умение бразильца на этой скорости обращаться с мячом.

– Сколько Тайсон сможет выступать на высоком уровне?

– Он режимистий парень, сухой,поэтому еще лет четыре он спокойно может играть. Скажу опять про скорость, она у него естественная, поэтому и не идет. Ну как ты его остановишь, когда он включает максимум.

– Если Тайсон уйдет из “Шахтера”, украинский чемпионат потеряет?

– Прежде всего потеряет “Шахтер”. Но с другой стороны, если футболист хочет поиграть в европейском топ-чемпионате, то почему бы его не отпустить, – заявил Маркевич.

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