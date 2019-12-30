Неймар раздражен из-за скандала в Украине

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что ему не нравится в футболе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Некоторые околофутбольные вещи раздражают. Например, расизм. Истории с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли – это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

А что касается собственно игры – здесь меня все устраивает. Футбол – это моя жизнь, этим я живу, моя семья, мои друзья. Поле – это место, где я полностью самовиражаюся”, – сказал 27-летний бразилец.

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