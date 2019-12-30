Новое на сайте

еще
Понедельник, 30 декабря, 2019
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНеймар раздражен из-за скандала в Украине
Футбол

Неймар раздражен из-за скандала в Украине

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, что ему не нравится в футболе. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Некоторые околофутбольные вещи раздражают. Например, расизм. Истории с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли – это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится.

А что касается собственно игры – здесь меня все устраивает. Футбол – это моя жизнь, этим я живу, моя семья, мои друзья. Поле – это место, где я полностью самовиражаюся”, – сказал 27-летний бразилец.

Читайте также:  Рыбка готов вновь надеть футболку сборной Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черный расизм. Почему Тайсон ударился в крайности и что ему за это будет

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Классный гол Гладкого в Турции (ВИДЕО)

Хорват Марич — не основная трансферная цель Динамо

Яремчук мог перебраться в Чехию

Клопп оценил 13-очковый отрыв Ливерпуля

Грозный возглавил карагандинский Шахтер

Закрыть