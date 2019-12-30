Яремчук мог перебраться в Чехию

Нападающий «Гента» Роман Яремчук сообщил, что перед уходом из «Динамо» имел предложение из Чехии, где местная «Славия» планировала арендовать игрока.

По словам украинцам, клуб планировал отдать его в аренду в украинскую команду или в «Славию», но было принято другое решение.

«Обращалась и «Славия», хотела меня выкупить у «Динамо». Я позвонил агенту и сказал, что они меня хотя отправить в «Славию» в аренду с правом выкупа. Тогда «Гент» сделал официальное предложение», – сказал игрок в интервью программы «Легионер».

Также он добавил, что в «Динамо» чувствовал себя некомфортно, возможно, из-за прессинга и больших требований.