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Футбол

Дзідзьо: Надо верить, что Украина выиграет Евро-2020

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский певец Михаил Хома (Дзидзьо) пытается зарядить всех оптимизмом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он заверил “Трендець”, что сейчас у нас собралось отличное поколение, которое способно удивить всех на чемпионате Европы.

Как известно, Фома поразил всех исполнением гимна перед матчем отбора Евро-2020 Украина – Литва. Теперь он будет петь гимн перед матчами чемпионата Европы.

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Источник: sportanalytic.com
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