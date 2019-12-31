Франков – о том, как смена наставника “Вест Хэма” повлияет на Ярмоленко

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков задел в соцсети тему назначение Дэвида Мойєса. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он называет события в лондонском клубе настоящим переворотом и говорит, что теперь игра команды может вполне измениться.

Эксперт напомнил, что Ярмоленко в “Вест Хэм” приглашал собственно Пеллегрини, а вот роль Андрея в схемах нового тренера покажет лишь время.

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