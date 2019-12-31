Худжамов: Украина не удивила в отборе Евро-2020

Вратарь “Мариуполя” Рустам Худжамов оценил выступление сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат Европы-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Сборная Украины удивила вас в отборе на Евро-2020?

– Меня нет. Я перед каждым матчем чувствовал и понимал, что команда будет играть уверенной в своих силах с любым соперником.

Во-первых, в сборной сейчас сильный тренерский штаб. Во-вторых, набрались опыта в европейских клубах ребята, которые играют за рубежом. Симбиоз этого всего принес национальной сборной такой положительный результат и она заслуженно завоевала путевку на Евро с первого места, – сказал Худжамов.

На турнире летом Украина встретится с Голландией и Австрией.