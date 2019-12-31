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Футбол

Марич – не приоритетная цель “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Динамо” продолжает искать нового нападающего. Сообщает сайт EURO.com.ua

Мирко Марич действительно интересует команду, но не является основной трансферной целью.

24-летний хорват – лишь один из вариантов. Селекционеры “Динамо” рассматривают еще четырех нападавших, каждый из них более приоритетный по Марича.

Вэто-чемпионы Украины хотят усилить атаку к возобновлению сезона УПЛ.

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Источник: sportanalytic.com
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