Марич – не приоритетная цель “Динамо”

“Динамо” продолжает искать нового нападающего. Сообщает сайт EURO.com.ua
Мирко Марич действительно интересует команду, но не является основной трансферной целью.
24-летний хорват – лишь один из вариантов. Селекционеры “Динамо” рассматривают еще четырех нападавших, каждый из них более приоритетный по Марича.
Вэто-чемпионы Украины хотят усилить атаку к возобновлению сезона УПЛ.
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