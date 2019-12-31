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Футбол

Маркевич отказался ставить “Днепру” комбинационный футбол “Металлиста”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший ассистент Мирона Маркевича в “Днепре” Сергей Нагорняк говорит, что это было обдуманное решение. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что сначала тренер пытался ставить атакующий футбол через короткий пас, но потом увидел, что он не даст результата.

Тогда Маркевич собрал весь свой штаб и сообщил, что отныне команда будет играть иначе, чтобы достичь результата.

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Источник: sportanalytic.com
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