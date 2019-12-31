Маркевич отказался ставить “Днепру” комбинационный футбол “Металлиста”

Бывший ассистент Мирона Маркевича в “Днепре” Сергей Нагорняк говорит, что это было обдуманное решение. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что сначала тренер пытался ставить атакующий футбол через короткий пас, но потом увидел, что он не даст результата.

Тогда Маркевич собрал весь свой штаб и сообщил, что отныне команда будет играть иначе, чтобы достичь результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маркевич: Лучший игрок “Металлиста” часто был пьяным