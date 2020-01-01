“Динамо” удерживает где Пену и возвращает нападающего, безработный Прийма

К вашему вниманию обзор трансферных новостей за последний день 2019 года. Сообщает сайт EURO.com.ua

Нападающий “Кайрата” Адерінсола Эсеола может продолжить свою карьеру в “Динамо”.

28-летний украинец в этом сезоне в 34 матчах забил 22 гола и оформил 7 ассистов. Киевлянам он может стоить 3,5 млн евро.

Полузащитник “Динамо” Карлос де Пена остается в киевском клубе.

Официальный сайт столичного гранда заявил, что соглашение было продлено еще на два года. Новый контракт где Пени зависел от определенного количества матчей, которые он должен был отыграть за “Динамо”.

Нападающий братиславского “Слована” Андраж Шпорар стоит ориентировочно 8 миллионов евро.

По крайней мере, так заявил вице-президент словацкого клуба, а еще он подтвердил предметный интерес “Селтика” к нему. Впрочем шотландцы уже отказались от этого варианта.

Украинский футболист Василий Прийма больше не является игроком солигорского “Шахтера”.

Наставник команды Юрий Вернидуб дал указание расторгнуть с ним контракт, мотивируя это жестким лимитом на легионеров. Теперь у солигорскому “Шахтере” не осталось ни одного футболиста из Украины.

Украинский голкипер Андрей Кожухарь может продолжить карьеру в соседней стране.

20-летний вратарь сам признался, что сейчас находится на базе молдавского “Шерифа”, где пытается подписать контракт. “Черноморец” ранее уже объявил, что Кожухарь пойдет в европейский чемпионат.