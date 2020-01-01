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Футбол

Вернидуб: Теперь я для “Зари” – как красная кусок для быка

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший наставник “Зари” Юрий Вернидуб говорит, что в некоторых в луганском клубе есть на него зуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что сейчас для определенного круга лиц с клуба является настоящей “красной тряпкой”, настолько его поливают грязью в интервью.

Именно поэтому Вернидуб вынужден скрывать имена игроков “Зари”, с которыми поддерживает отношения, чтобы они от этого не пострадали.

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Источник: sportanalytic.com
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