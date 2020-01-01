Вернидуб: Теперь я для “Зари” – как красная кусок для быка

Бывший наставник “Зари” Юрий Вернидуб говорит, что в некоторых в луганском клубе есть на него зуб. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что сейчас для определенного круга лиц с клуба является настоящей “красной тряпкой”, настолько его поливают грязью в интервью.

Именно поэтому Вернидуб вынужден скрывать имена игроков “Зари”, с которыми поддерживает отношения, чтобы они от этого не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вернидуб: Многие игроки “Зари” могут проявить себя в Европе