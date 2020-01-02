Пятов вошел в список самых дорогих ветеранов планеты

Украинский вратарь Андрей Пятов стал участником престижного рейтинга. Сообщает сайт EURO.com.ua

Авторитетный портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов, которые имеют 35 лет и больше.

Так, Пятов делит 8-10 места с Карлосом Санчесом и Марселінью и стоит 2,5 млн евро. Самые дорогие в этой категории Самир Ханданович и Тьягу Силва – по 6 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятов: Мне постоянно говорят о завершении карьеры