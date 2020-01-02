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Футбол

Пятов вошел в список самых дорогих ветеранов планеты

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский вратарь Андрей Пятов стал участником престижного рейтинга. Сообщает сайт EURO.com.ua

Авторитетный портал Transfermarkt составил список самых дорогих футболистов, которые имеют 35 лет и больше.

Так, Пятов делит 8-10 места с Карлосом Санчесом и Марселінью и стоит 2,5 млн евро. Самые дорогие в этой категории Самир Ханданович и Тьягу Силва – по 6 млн.

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Источник: sportanalytic.com
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