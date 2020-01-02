Новое на сайте

еще
Четверг, 2 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСабо: УПЛ точно нужно расширить
Футбол

Сабо: УПЛ точно нужно расширить

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший наставник “Динамо” и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что в Первой лиге есть немало команд, которые готовы к повышению. Сообщает сайт EURO.com.ua

Эксперт убежден, что в таком случае борьба в элитном дивизионе станет еще интереснее, ведь зайти имеют действительно хорошие клубы.

Как известно, со следующего сезона в УПЛ уже должны участвовать на 12, а 14 команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сабо: “Шахтер” способен выиграть Лигу Европы

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Три игрока из УПЛ попали в список топ-50 талантов от УЕФА

Сразу 6 бразильцев с УПЛ попали в список потенциальных трансферов

Лунин имеет три варианта продолжения карьеры

Агент – об интересе к таланта “Шахтера”

Тете: Полностью адаптировался в Украине

Закрыть