Сабо: УПЛ точно нужно расширить

Бывший наставник “Динамо” и сборной Украины Йожеф Сабо считает, что в Первой лиге есть немало команд, которые готовы к повышению. Сообщает сайт EURO.com.ua

Эксперт убежден, что в таком случае борьба в элитном дивизионе станет еще интереснее, ведь зайти имеют действительно хорошие клубы.

Как известно, со следующего сезона в УПЛ уже должны участвовать на 12, а 14 команд.

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