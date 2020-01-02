Сразу 6 бразильцев с УПЛ попали в список потенциальных трансферов

Бразильская журналистка Даниэла Барбоса составила свой список бразильцев, которые могут вернуться домой. Сообщает сайт EURO.com.ua

Она внесла в свой рейтинг 11 футболистов из Восточной Европы, которые уже этого трансферного окна могут усилить любой бразильский клуб.

В частности, среди игроков УПЛ в этот список вошли Маркіньйос Сіпріано, Тайсон, Дентиньо, Сідклей, Алан Патрик и Майкон.

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