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Футбол

Сразу 6 бразильцев с УПЛ попали в список потенциальных трансферов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бразильская журналистка Даниэла Барбоса составила свой список бразильцев, которые могут вернуться домой. Сообщает сайт EURO.com.ua

Она внесла в свой рейтинг 11 футболистов из Восточной Европы, которые уже этого трансферного окна могут усилить любой бразильский клуб.

В частности, среди игроков УПЛ в этот список вошли Маркіньйос Сіпріано, Тайсон, Дентиньо, Сідклей, Алан Патрик и Майкон.

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Источник: sportanalytic.com
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