Дегтярев вернется в Олимпик

Нападающий черниговской “Десны” Максим Дегтярев, в ближайшее время покинет клуб.

Главный тренер одной из главных сенсаций сезона Александр Рябоконь рассказал о потерях команды этой зимой.

«В «Десне» никто никого насильно удерживать не будет, хотя, конечно, жаль расставаться с таким исполнителем как Богданов. Возможно, уйдет Артем Фаворов, у которого есть предложение из-за рубежа. Скорее всего, вернется в «Олимпик» Максим Дегтярев, выступавший у нас на правах аренды. Возможно, мы попрощаемся с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение.

Напомним, сегодня стало известно, что Артем Фаворов подписал контракт с венгерским клубом “Академия Пушкаша”.