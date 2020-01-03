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Футбол

Дегтярев вернется в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Дегтярев

Нападающий черниговской “Десны” Максим Дегтярев, в ближайшее время покинет клуб.

Главный тренер одной из главных сенсаций сезона Александр Рябоконь рассказал о потерях команды этой зимой.

«В «Десне» никто никого насильно удерживать не будет, хотя, конечно, жаль расставаться с таким исполнителем как Богданов. Возможно, уйдет Артем Фаворов, у которого есть предложение из-за рубежа. Скорее всего, вернется в «Олимпик» Максим Дегтярев, выступавший у нас на правах аренды. Возможно, мы попрощаемся с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение.

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Напомним, сегодня стало известно, что Артем Фаворов подписал контракт с венгерским клубом “Академия Пушкаша”.

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Тэги: ДеснаМаксим ДегтяревОлимпик
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