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Футбол

Два таланта Шахтера вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Додо

Сразу два игрока донецкого “Шахтера” попали в заявку олимпийской сборной Бразилии, которая совсем скоро примет участии в розыгрыше двух путевок на Олимпийские игры, которые в этом году состояться в Токио.

Как сообщает официальный сайт “Шахтера”, защитник клуба Додо и нападающий Майкон отправятся в ближайшее время в расположение олимпийской сборной Бразилии.

Отметим, предолимпийский турнир, который определит две команды от Южной Америки на Олимпиаде, состоится в период с 18 января по 9 февраля в Колумбии. Олимпийская сборная Бразилии попала в одну группу со сверстниками из Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая.

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Тэги: ДодоМайконШахтер
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