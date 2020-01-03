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Футбол

Экс-легионер “Шахтера”: Очень хочу поехать в Донецк

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший нападающий “Шахтера” Эдуардо вспомнил донецкий клуб в интервью хорватской прессе. Сообщает сайт EURO.com.ua

Хорват отметил, что больше места в его сердце однозначно занимают не “горняки”, а загребское “Динамо”, откуда он ушел в профессиональный футбол.

Впрочем, Эдуардо вспомнил, что в Донецке живут замечательные люди и выразил желание поехать туда, чтобы снова их увидеть.

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Источник: sportanalytic.com
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