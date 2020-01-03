Фаворов доволен своим переездом в Венгрию

Один из лидеров черниговской “Десны” Артем Фаворов, который достаточно неожиданно сменил чемпионат Украины на чемпионат Венгрии, прокомментировал свой переезд в “Академию Пушкаша”.

Несмотря на то, что “Десна” имеет отличные шансы на выход в еврокубков, полузащитник сделал свой выбор в пользу середняка чемпионата Венгрии.

“Я слышал об интересе клуба ко мне несколько месяцев назад, поэтому я знаю команду, знаю, в какой футбол она играет. Я также знаю, что это молодой, но серьезный, авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским составом, поэтому я очень рад заключить соглашение.

Когда я впервые осмотрелся вокруг, я увидел, что стадион был прекрасным, тренировочные поля были великолепными. Все было в порядке для игроков – это чрезвычайно важно для всех футболистов.

Подписание контракта с этим клубом является важным шагом в моей карьере, новым этапом в моей жизни. Конечно, я только что прибыл, но могу обещать, что сделаю все возможное, чтобы команда находилась как можно выше в турнирной таблице. Я бы не стал говорить о своих сильных сторонах, это работа тренеров, и моя задача – выйти на поле и показать то, что я умею”