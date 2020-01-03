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Футбол

Грозный: В УПЛ должно быть как минимум 16 команд

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский тренер Вячеслав Грозный считает, что УПЛ нужно срочно расширять. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что в элитном дивизионе должно быть минимум 16 команд и там точно должны быть “Волынь”, “Черноморец”, “Металлист 1925”, запорожский “Металлург”, а также команда из Кривого Рога.

Как известно, Грозный недавно возглавил “Шахтер” (Караганда) в Казахстане.

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Источник: sportanalytic.com
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