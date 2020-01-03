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Пятница, 3 января, 2020
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Футбол

“Карпаты” может купить российский миллиардер

Евгений НикитюкНет комментариев
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Российский бизнесмен Михаил Фридман раздумывает над тем, чтобы приобрести “Карпаты”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он является владельцем “Альфа-Банка”, который спокойно работает на территории Украины, а еще Фридман – уроженец Львова.

Интересно, что переговоры российская сторона планирует провести как с Петром Дыминским, так и с Игорем Коломойским, чтобы получить 100% клуба в свою собственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Transfermarkt: “Карпаты” продали легионера за 2,5 млн евро

Источник: sportanalytic.com
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