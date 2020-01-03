“Карпаты” может купить российский миллиардер

Российский бизнесмен Михаил Фридман раздумывает над тем, чтобы приобрести “Карпаты”. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он является владельцем “Альфа-Банка”, который спокойно работает на территории Украины, а еще Фридман – уроженец Львова.
Интересно, что переговоры российская сторона планирует провести как с Петром Дыминским, так и с Игорем Коломойским, чтобы получить 100% клуба в свою собственность.
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