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Футбол

Наставник “Металлиста 1925”: Наша задача – это выход в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский специалист Андрей Демченко поздравил болельщиков “Металлиста 1925” с Новым годом. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он заверил, что хотя пока харьковская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, но задачи на сезон остается неизменным.

Демченко заверил, что это выход в УПЛ и пообещал, что все приложат максимум усилий, чтобы этого достичь.

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Источник: sportanalytic.com
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