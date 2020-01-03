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Футбол

Официально: Алексей Паламарчук – игрок Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Паламарчук

Одесский “Черноморец” определился с игроком на которого будет положена ноша главного вратаря команды, после ухода Дмитрия Безотосного и возможного ухода Андрея Кожухаря.

Как сообщает официальный сайт клуба, полноценный контракт с клубом подписал бывший вратарь “Балкан” Алексей Паламарчук. 28-летний футболист пополнил состав “моряков” бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, в составе “Балкан” в нынешнем сезоне игрок провел 13 матчей в рамках Первой лиги. Также он успел поиграть в составе таких команд, как “Реал” Одесса, “Днестр” Овидиополь, ФК “Одесса”.

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Тэги: Алексей ПаламарчукБалканыЧерноморец
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