Официально: Алексей Зинкевич стал игроком Черноморца

Главный тренер одесского “Черноморца” Остап Маркевич, после прихода которого руководство клуба начало большую чистку состава, начало подписывать первых новичков.

Как сообщает официальный сайт клуба, одним из первых новобранцев команды стал хорошо известный Остапу Маркевичу по работе в “Агробизнесе” Алексей Зинкевич. 22-летний полузащитник поставил подпись под полноценным контрактом с одесским клубом, условия сделки не разглашаются.

Напомним, Алексей Зинкевич является воспитанником “Волыни”, также он успел поиграть за молодежный состав “Шахтера”. В составе “Агробизнеса” он провел четырнадцать матчей.