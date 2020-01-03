Официально: Артем Фаворов – игрок Академии Пушкаша

Несмотря на высокий шанс сыграть в следующем году с “Десной” в еврокубках, полузащитник команды Артем Фаворов принял предложение от середняка чемпионата Венгрии “Академии Пушкаша”.

Как сообщает официальный сайт клуба, украинский полузащитник поставил подпись под двухлетним контрактом. Условия перехода футболиста не сообщаются, правда известно, что за Артема Фаворова были уплачены деньги. Для “Десны” это первый “денежный” трансфер в истории.

Напомним, в нынешнем сезоне Артем Фаворов провел в составе черниговского клуба 16 матчей, забил гол и сделал одну результативную передачу.