Официально: Бохашвили продлил контракт с ПСС

Успешная игра украинского нападающего Евгения Бохашвили в составе индонезийского клуба ПСС Слеман не осталась без внимания со стороны руководства клуба.

Как сообщает официальный твиттер “ПСС Слеман”, украинский нападающий поставил подпись под новым контрактом, условия сделки не разглашаются. Действующее соглашение игрока закончилось в конце прошлого года.

Напомним, в составе “ПСС Слеман” Евгений Бохашвили провел 33 матча в чемпионате Индонезии, забил шестнадцать голов и сделал две результативные передачи. Украинец стал третьим бомбардиром лиги.