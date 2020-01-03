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Футбол

Талант Спарты перешел в Айнтрахт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Рагнар Ахе

Немецкий “Айнтрахт”, который славится поиском молодых талантов, скорей всего нашел очередную звездочку с прицелом на будущее.

Как сообщает официальный сайт франкфуртского клуба, новичком команды стал молодой талант нидерландской “Спарты” Рагнар Ахе, который подписал контракт сроком на пять лет. По условиям соглашения, 21-летний нападающий завершит сезон в “Спарте” Роттердам.

Отметим, что Рагнар Ахе является уроженцем Франкфурта. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Нидерландов.

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Тэги: АйнтрахтРагнар АхеСпарта Роттердам
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