Талант Спарты перешел в Айнтрахт

Немецкий “Айнтрахт”, который славится поиском молодых талантов, скорей всего нашел очередную звездочку с прицелом на будущее.

Как сообщает официальный сайт франкфуртского клуба, новичком команды стал молодой талант нидерландской “Спарты” Рагнар Ахе, который подписал контракт сроком на пять лет. По условиям соглашения, 21-летний нападающий завершит сезон в “Спарте” Роттердам.

Отметим, что Рагнар Ахе является уроженцем Франкфурта. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Нидерландов.