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В Шахтер вернулся талант из Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Артем Дудик

Молодой талант донецкого “Шахтера” Артем Дудик, который прошлый сезон провел в чемпионате Беларуси на правах аренды, вернулся в расположение клуба.

Как сообщает официальный сайт белорусского “Слуцка”, аренда 21-летнего украинского полузащитника подошла к своему завершению. Игрок уже покинул расположение слуцкой команды и должен присоединиться к “Шахтеру”. Останется ли он в клубе, или же уйдет в очередную аренду пока не известно.

Напомним, Артем Дудик является воспитанником “Волыни”, но в последнее время играл за молодежку “Шахтера”, пока не перешел в “Слуцк”. В Беларуси игрок провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: Артем ДудикСлуцкШахтер
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