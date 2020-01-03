В Шахтер вернулся талант из Беларуси

Молодой талант донецкого “Шахтера” Артем Дудик, который прошлый сезон провел в чемпионате Беларуси на правах аренды, вернулся в расположение клуба.

Как сообщает официальный сайт белорусского “Слуцка”, аренда 21-летнего украинского полузащитника подошла к своему завершению. Игрок уже покинул расположение слуцкой команды и должен присоединиться к “Шахтеру”. Останется ли он в клубе, или же уйдет в очередную аренду пока не известно.

Напомним, Артем Дудик является воспитанником “Волыни”, но в последнее время играл за молодежку “Шахтера”, пока не перешел в “Слуцк”. В Беларуси игрок провел 29 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.