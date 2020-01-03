Венгерский гранд претендует на защитника Динамо

Один из ведущих клубов Венгрии “Фехервар”, цвета которого защищает украинский полузащитник Иван Петряк, в ближайшее время может усилиться ещё одним игроком из чемпионата Украины.

По информации издания nb1.hu, местный “Фехервар” намерен провести масштабную трансферную компанию, подписав около четырех футболистов высокого уровня, среди возможных приобретений называют защитника сборной Венгрии и киевского “Динамо” Тамаш Кадар.

Стоить отметить, что заполучить Кадара “Фехервару” будет очень непросто, мало того, что защитник сам не спешит возвращаться на родину, так к тому же “Динамо” не готово отпустить игрока дешево.