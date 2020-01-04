Артем Кравец опроверг информацию об уходе из Кайсериспора

Нападающий сборной Украины и турецкого “Кайсериспора” Артем Кравец опроверг слухи о своем уходе, которые начали появляться в турецких средствах массовой информации.

На своей странице в Инстаграмм форвард сообщил фанатам, что в его планах нет смены клубной прописки.

«Дорогие фаны «Кайсерисора». Я был очень рад видеть, как много людей поддержали меня в этой ситуации. Я понял, что правда нужен вам.

Я остаюсь с вами. Я полностью сфокусирован на том, чтобы продолжить помогать клубу. Сделаю все лучшее от себя, чтобы достичь наших целей»

Отметим, в нынешнем сезоне Артем Кравец важный игрок “”Кайсериспора”, в шести матчах на его счету четыре гола.