Артем Кравец опроверг информацию об уходе из Кайсериспора

Нападающий сборной Украины и турецкого “Кайсериспора” Артем Кравец опроверг слухи о своем уходе, которые начали появляться в турецких средствах массовой информации.
На своей странице в Инстаграмм форвард сообщил фанатам, что в его планах нет смены клубной прописки.
«Дорогие фаны «Кайсерисора». Я был очень рад видеть, как много людей поддержали меня в этой ситуации. Я понял, что правда нужен вам.
Я остаюсь с вами. Я полностью сфокусирован на том, чтобы продолжить помогать клубу. Сделаю все лучшее от себя, чтобы достичь наших целей»
Отметим, в нынешнем сезоне Артем Кравец важный игрок “”Кайсериспора”, в шести матчах на его счету четыре гола.
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