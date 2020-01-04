Четыре игрока покинули ряды Колоса

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины коваливский “Колос” помимо поиска усиления не забывает и о чистке состава.

Как сообщает официальный сайт коваливского клуба, во второй половине сезона команде точно не помогут сразу четыре исполнителя. Речь идет о таких игроках, как: защитник Владислав Охрончук и хавбеки Владислав Нехтий, Вячеслав Рябов, Джемаль Кизилатеш.

Стоить отметить, что из четырех игроков лишь Владислав Нехтий был важным игроком команды Руслана Костышина, на его счету 14 матчей в УПЛ и три результативные передачи. Рябов и Кизилатеш сыграли в нынешнем сезоне по шесть матчей, а Охрончук и вовсе выступал во Второй лиге на правах аренды за “Подолье”.