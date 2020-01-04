Директор “Тамбова” назвал главный минус новобранца “Динамо”

Новый футболист “Динамо” Бенито забил первый гол “Тамбова” в элитном дивизионе России. Сообщает сайт EURO.com.ua

Впрочем, директор этого клуба утверждает, что когда игрок ездил в сборную Нигерии, то потом долго не мог найти свой ритм.

Функционер убежден, что Бенито обязательно покажет себя с лучшей стороны в новом клубе. Как известно, Бенито покинул “Тамбов” свободным агентом.

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