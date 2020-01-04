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Футбол

Хорватский бомбардир – о трансфере в “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Нападающий хорватского “Осиек” Мирко Марич отреагировал на информацию в СМИ о возможном переходе в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я ничего не знаю. Честно говоря, узнал об интересе ко мне из СМИ. “Динамо” – большой клуб, но у меня еще не было с ним контактов. Как я говорил, “Осиек” сам примет решение о моем будущем.

Сейчас я игрок “Осиек”, я доволен этим. У нас есть общие цели, это моя единственная забота сейчас. Нужно подготовиться к весенней части сезона, максимально реализовать амбиции в чемпионате и Кубке “, – сказал Марич.

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Добавим, ранее сообщалось, что “Осиек” отклонил предложение “Динамо” по Марічу в размере 3,5 млн. евро.

Источник: sportanalytic.com
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