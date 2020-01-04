Иван Петряк перейдет в Академию Пушкаша

Украинский полузащитник Иван Петряк, который со скандалом покинул прошлым летом “Ференцварош”, где был одним из лидеров, может в скором времени снова сменить клуб, на этот раз покинув “Фехервар”.

Как сообщает NB1, украинский футболист может стать частью сделки по переходу полузащитника «Академии Пушкаша» Адама Дьюрчо, который является одним из приоритетов “Фехервара”.

Отметим, Иван Петряк в нынешнем сезоне провел в чемпионате Венгрии 16 матчей, забил гол и сделал пять результативных передач. Адам Дьюрчо для сравнения в 12 матчах забил семь голов.