Кравец определился с будущим клубом

Украинский нападающий турецкого “Кейсіспора” Артем Кравец решил остаться в своем нынешнем клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом форвард написал в социальной сети.

“Дорогие фаны “Кайсерісора”. Я был очень рад видеть, как много людей поддержали меня в этой ситуации. Я понял, что правда нужен вам.

Я остаюсь с вами. Я полностью сфокусирован на том, чтобы продолжить помогать клубу. Сделаю все лучшее от себя, чтобы достичь наших целей”, – пишет Кравец.

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