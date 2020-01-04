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Футбол

Кристиан Эриксен станет игроком Интера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кристиан Эриксен

Звезда сборной Дании и лондонского “Тоттенхэма” Кристиан Эриксен в шаге от переезда в чемпионат Италии.

Как сообщает Ekstra Bladet, переговоры по переходу датского полузащитника “шпор” в “Интер” находятся на финальном этапе. Ориентировочная сумма компенсации составит 20-24 миллиона евро. Столь невысокая сумма компенсации объясняется тем, что контракт полузащитника заканчивается этим летом.

В нынешнем сезоне на счету Кристиана Эриксена семнадцать матчей в чемпионате Англии, два гола и две результативные передачи.

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Тэги: ИнтерКристиан ЭриксенТоттенхэм
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