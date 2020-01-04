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Футбол

Маркевич раздал авансы Ротаню

Евгений НикитюкНет комментариев
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Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о наставнике сборной Украины U-21 Руслана Ротаня. Сообщает сайт EURO.com.ua

“2019 год был ярким и красочным. Сборная U-20 выиграла чемпионат мира. Главная команда страны вышла в финальную часть Евро-2020. А две юношеские сборные U-17 и U-19, пробились в элитный раунд чемпионата Европы. Результат на пятерку@!

“Жаль, что “молодежка” не совсем удачно стартовала в отборе к Евро. Однако я уже говорил, Руслану Ротаню было непросто, поскольку в полном составе команда собралась лишь накануне официальных матчей.

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Но я, как и раньше, уверен, что с Ротаня получится хороший специалист”, – считает Маркевич.

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Добавим, что в отборе на Евро-2021 команда Ротаня проиграла три матча из четырех.

Источник: sportanalytic.com
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