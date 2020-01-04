Маркевич сделал прогноз для сборной Украины на Евро-2020

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его мнению, “сине-желтым” вполне по силам выйти в 1/4 финала турнира.

“Команда у нас молодая, изучена, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим нашу сборную среди восьми лучших команд континента”, – считает Маркевич.

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Напомним, сборная Украины сыграет на Евро в группе С вместе с Нидерландами и Австірєю. Еще один соперник этого квартета определится весной.