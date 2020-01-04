Марко Девич стал свободным агентом

Бывший форвард сборной Украины и легенда харьковского “Металлиста” Марко Девич остался без клуба.

Как сообщает официальный сайт сербского “Вождоваца”, опытнейший нападающий покинул ряды их команды. Дальнейшая судьба игрока не известна. Отметим, что ранее Девич заявлял о желании начать тренерскую карьеру, также к нему проявляли интерес “Металлист-1925” и “Черноморец”.

Напомним, Марко Девич подписал контракт с “Вождовацем” прошлым летом. За полгода в чемпионате Сербии от провел 12 матчей и забил четыре гола.