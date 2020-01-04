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Футбол

Сергей Ребров – лучший тренер Ференцвароша последнего десятилетия по версии болельщиков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров, за неполные два года работы в “Ференцвароше” сумел влюбить в себя болельщиков венгерского гранда.

На сайте болельщиков “фради” украинец занял первое место в голосовании за лучшего тренера последнего десятилетия, получив 72,2% голосов, для сравнения, у Томаса Долля, который на втором месте – 16,5%.

Напомним, после назначения Сергея Реброва, “Ференцварош” вернул себе звание чемпиона Венгрии, а также впервые за долгие годы играл в групповом этапе еврокубков, причем, до последнего претендуя на выход в плей-офф.

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Тэги: ДинамоСергей РебровФеренцварош
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