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Футбол

Трансферная цель Зари перебралась в Бельгию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Крис Филиппс

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, к которому приписывали интерес луганской “Зари”, сделал свой выбор в пользу клуба второго по силе дивизиона Бельгии “Ломмел Юнайтед”.

Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона, с опцией продления. Причины, почему не состоялся переход в “Зарю” не сообщаются.

Напомним, в первой половине сезона Крис Филлипс провел в составе польской “Легии” пять матчей и забил один гол.

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Тэги: ЗаряКрис ФилиппсЛоммель Юнайтед
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