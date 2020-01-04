Трансферная цель Зари перебралась в Бельгию

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, к которому приписывали интерес луганской “Зари”, сделал свой выбор в пользу клуба второго по силе дивизиона Бельгии “Ломмел Юнайтед”.

Как сообщает официальный сайт клуба, 25-летний полузащитник подписал контракт с клубом до конца сезона, с опцией продления. Причины, почему не состоялся переход в “Зарю” не сообщаются.

Напомним, в первой половине сезона Крис Филлипс провел в составе польской “Легии” пять матчей и забил один гол.