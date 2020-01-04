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Футбол

Вест Хэм подпишет замену Ярмоленко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жедсон Фернандеш

Несмотря на успешный старт сезона, спад в игре под конец календарного года стал причиной исключения лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко из стартового состава “Вест Хэма”.

Слухи о возможном уходе украинского игрока зимой, подтверждает и круг поисков скаутов “Вест Хэма”, которые сосредоточены на поиске правого вингера.

По информации авторитетного британского издания Sky Sports, новичком “молотобойцев” может стать талант португальской “Бенфики” Жедсон Фернандеш. Руководство “Вест Хэма” рассчитывает взять 20-летнего вингера в аренду на 18 месяцев, переговоры должны стартовать в ближайшее время.

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Тэги: БенфикаВест ХэмЖедсон Фернандеш
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