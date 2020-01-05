Агент: После Евро-2020 цена на Яремчука вырастет

Известный футбольный скаут Алекс Больших считает, что украинский нападающий Роман Яремчук уже летом пойдет на повышение. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Футболист находится в фокусе команд из топ-чемпионатов. Некоторые итальянские клубы рассматривали его кандидатуру, но решили посмотреть еще один сезон. После Евро-2020 цена на игрока будет больше. Лучшим вариантом для него я вижу чемпионаты Италии или Германии.

Если об Италии, то это клубы где он будет нужен не как резервный форвард, а где будет играть постоянно. Поэтому нужно говорить о командах, которые борются за 5-10 место в турнирной таблице”, – считает Больших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук: “Динамо” хотело отправить меня в “Славию”

Напомним, ранее интерес к Яремчука приписывали итальянской “Роме”.