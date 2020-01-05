Английская пресса: Это был прекрасный вечер для Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко получил оценку 9 за матч против “Порт Вейла” и разделил звание лучшего игрока поединка с Филом Фоденом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Отличный вечер для Зинченко, который недавно вернулся после травмы.

Его гол с 25 метров задал тон для “Сити”, он получал удовольствие от игры в более значимой роли”, – утверждает издание Express.co.uk.

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