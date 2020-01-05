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Футбол

Фанаты “Ман Сити”: Зинченко – это тайное оружие Гвардиолы

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский защитник Александр Зинченко снова нравится болельщикам “Манчестер Сити”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Ray: “Мне показалось, или Зинченко праздновал гол в стиле Мбаппе? Это было забавно, но почему бы и нет? Все-таки парень впервые на моей памяти сыграл на новой позиции, не левым защитником, и при этом умудрился забить красивый гол ударом метров с 25. Для него это действительно большое событие”.

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Dave: “Хороший гол Зинченко, ему нужно чаще брать на себя ответственность. Парень обладает неплохим дальним ударом и может быть тайным оружием Гвардиолы в таких матчах, когда соперник всей командой стоит у своих ворот и не стремится раскрываться, не дает пространство для нападающих “Манчестер Сити”.

Lewis: “Думаю, он очень хорошо сыграл еще одну новую роль в этой команде. Зинченко играл левым центральным защитником, но при этом постоянно подключался к полузащите, когда “Сити” владел мячом. Иногда он выдвигался немного вперед и за это некоторые люди запутались, считая, что Зинченко действовал в полузащите, ближе к атаке, чем это было на самом деле. Алекс отлично выбирал позицию на поле, хорошо распоряжался мячом и, конечно, помогал Анхелінью, который совсем забывал возвращаться в оборону”.

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Источник: sportanalytic.com
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