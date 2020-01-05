Новичок “Динамо” уверен, что киевские фаны не будут дразнить его из-за цвета кожи

Нападающий киевского “Динамо” Ибрагим Каргбо поделился мыслями относительно проблем расизма. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Эта проблема есть в любой стране. Где меньше, где больше. Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с болельщиками и таких скандалов не будет”, – сказал Каргбо.

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Напомним, ранее стало известно, что форвард поедет с “Динамо” на первый зимний сбор в Турцию.