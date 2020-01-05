Зинченко отпраздновал гол в Кубке Англии в стиле Мбаппе (ФОТО)

Украинский защитник Александр Зинченко наконец-то прервал свое голевое молчание в составе “Манчестер Сити”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Вчера он забил гол в ворота “Порт Вэйла” в рамках 1/32 финала Кубка Англии, а его команда победила со счетом 4:1.

После гола Зинченко побежал к лицевой линии и остановился в позе, в которой празднует свои голы действующий чемпион мира Килиан Мбаппе.

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