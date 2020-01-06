Академия Пушкаша может подписать Дениса Фаворова

Следом за Артемом Фаворовым, который на днях перебрался в чемпионат Венгрии, подписав контракт с “Академией Пушкаша”, в Венгрию может переехать и брат полузащитника “Десны”.

По информации интернет-издания Футбол 24, между “Десной” и “Академией Пушкаша” установились деловые отношения. Успешная сделка с Артемом Фаворовым стала только началом. Летом в Венгрию может перебраться лидер обороны “северян” Денис Фаворов, причем, вероятней всего бесплатно, его контракт с клубом заканчивается как раз таки летом.

Отметим, трансфер Артема Фаворова стал для “Десны” первым, который принес клубу деньги, по неофициальным данным, за переход игрока клуб получил 470 тысяч евро.