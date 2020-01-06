Демьяненко возглавил клуб из Словакии

Украинский специалист Анатолий Демьяненко встал у руля клуба
«Нитра» из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Условия личного соглашения не сообщается.
В тренерский штаб Демьяненко вошли Мирослав Немец и Мирослав
Кениг.
Перед украинским коучем стоит задача сохранить место в
высшем дивизионе Словакии. Сейчас клуб идет на предпоследнем месте в турнирной
таблице.
Напомним, последней командой 60-летнего тренера была
«Волынь».
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