Демьяненко возглавил клуб из Словакии

Украинский специалист Анатолий Демьяненко встал у руля клуба «Нитра» из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Условия личного соглашения не сообщается.

В тренерский штаб Демьяненко вошли Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Перед украинским коучем стоит задача сохранить место в высшем дивизионе Словакии. Сейчас клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Напомним, последней командой 60-летнего тренера была «Волынь».