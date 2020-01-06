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Футбол

Демьяненко возглавил клуб из Словакии

Сергей СумскойНет комментариев
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Украинский специалист Анатолий Демьяненко встал у руля клуба «Нитра» из Словакии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Условия личного соглашения не сообщается.

В тренерский штаб Демьяненко вошли Мирослав Немец и Мирослав Кениг.

Перед украинским коучем стоит задача сохранить место в высшем дивизионе Словакии. Сейчас клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Напомним, последней командой 60-летнего тренера была «Волынь».

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Тэги: Демьяненко
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