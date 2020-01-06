Динамо снова интересуется Зайцом

Полузащитник турецкого “Фенербахче” и сборной Словении Миха Зайц вновь попал в трансферный лист киевского “Динамо”.

По информации турецкого журналиста Экрема Конура, вице-чемпионы Украины на ряду с питерским “Зенитом” являются главными претендентами на 25-летнего полузащитника стамбульского гранда. Стороны уже контактировали по поводу сделки, но пока без конкретики.

Напомним, Михе Зайцу приписывали интерес летом прошлого года, но сделка так и не состоялась. Из-за травмы, которую получил игрок, он пропустил большую часть текущего сезона, сыграв лишь в пяти матчах.