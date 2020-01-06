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Футбол

Фанаты “Різеспора”: Гармаш – псих в стиле Гаттузо

Евгений НикитюкНет комментариев
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Болельщики турецкого “Різеспора” в целом довольны арендой хавбека “Динамо” Дениса Гармаша. Сообщает сайт EURO.com.ua

Cumhun: “Посмотрел нарезку его действий на поле и могу сказать, что нам нужен такой игрок. Гармаш псих в стиле Гаттузо. Он никого не боится и всегда идет в стык, даже если соперник играет грубо. Теперь Денис будет грозой соперников “Різеспора”. Когда он сыграет 3-4 матча, то футболисты из других команд поймут, против кого играют и будут обходить стороной Гармаша. Я доволен, что мы его подписали”.

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Boldrin: “Мы уже подписали Николая Морозюка с “Динамо”. Тоже брали парня сначала в аренду, а потом он перешел к нам на правах свободного агента. Надеюсь, что и с Гармашем получится так сделать. Было бы круто подписать бесплатно такого сильного футболиста. Думаю, что Морозюк мог бы помочь убедить Дениса перейти в нашу команду на полноценной основе, если, конечно, Гармаш заиграет у нас на таком же высоком уровне, что и в “Динамо”.

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Oguzhan: “Денис Гармаш – роскошный игрок. Я приятно шокирован тем, что нам удалось заманить его в “Різеспор”. Даже не представляю, какой огромный объем работы выполнило руководство нашего клуба, чтобы заманить в команду футболиста такого высокого уровня. На самом деле Гармаш достоин играть в “Галатасарае”, “Бешикташе” или “Фенербахче”. Он действительно классный игрок, который сделает “Різеспор” значительно сильнее. Добро пожаловать в команду, Денис, будешь нашей новой звездой”.

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Источник: sportanalytic.com
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