Кадар не перейдет в Фехервар

Известный журналист Динамо” Киев TV Андрей Шахов-младший прокомментировал слухи о грядущем переезде в Венгрию защитника столичного гранда Тамаша Кадара.

Как уже сообщалось ранее, новым клубом защитника сборной Венгрии должен был стать местный “Фехервар”. Более того, по последним слухам, Тамаш Кадар сегодня даже прошел медосмотр в команде.

“Насколько мне известно, Кадара в Видеотоне (Фехерваре) точно не будет”, – написал Шахов-младший.

Ранее сообщалось, что интерес к Кадару проявляет питерский “Зенит”.